Американские военные проводят семинары в Баку

2018-04-04 13:42 | www.oxu.az | 6

Эксперты Командования сухопутных войск США в Европе (USAREUR) проводят в Баку семинар на тему «Процесс принятия военного решения в ходе миротворческих операций».

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе мероприятия эксперты USAREUR представят брифинги по процессу принятия военного решения в соответствии с миротворческой средой и другим темам.

В семинаре, который продлится до 5-го апреля, участвуют военнослужащие азербайджанской армии.