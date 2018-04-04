Утвержден новый главврач Больницы нефтяников

2018-04-04 14:20 | www.oxu.az | 7

Приказом министра здравоохранения Огтая Ширалиева в Центральную больницу нефтяников назначен новый главный врач. Об этом Oxu.Az сообщила сотрудница пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова.

Согласно сообщению, Гусейн Шахмалыев назначен главврачом Центральной больницы нефтяников.

Ранее бывший главврач Центральной больницы нефтяников Исмаил Мирзалиев был отстранен от занимаемой должности приказом министра здравоохранения Огтая Ширалиева и назначен руководителем отделения ангиологии Научного центра хирургии имени Топчубашева. Его обязанности были временно поручены Шахмалыеву.

Эльвин Пашазаде

