Замглавы МИД: Китай готов к торговой войне с США

2018-04-04 13:30 | www.trend.az | 6

Китай не хочет торговой войны с США, но если Вашингтон намерен воевать, то Пекин готов, заявил в среду заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь, передает РИА Новости.

"Мы только что объявили об ответных мерах. Они абсолютно взвешенные. Вы спросили о торговой войне, Китай не хочет торговой войны. В торговой войне не бывает победителей, но не боимся этой войны. Если кто-то хочет воевать с нами, то мы будем там", — заявил он на пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что Китай по-прежнему готов к диалогам и переговорам.

Ранее Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США, в ответ на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины.

Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция.