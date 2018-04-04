Застрахованным вкладчикам DəmirBank выплачено 45,5 млн. манатов

2018-04-04 13:02 | www.apa.az | 6

Азербайджанский фонд страхования вкладов выплатил застрахованным вкладчикам находящегося в процессе ликвидации DəmirBank 45,5 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в фонде, впервые выплата компенсаций вкладчикам обанкротившихся банков осуществляется в безналичной форме. Вкладчики DəmirBank могут получить компенсации посредством как системы мгновенных денежных переводов Xazri, так и посредством именных дебетовых карт Kapital Bank. Для выдачи компенсаций привлечены 26 филиалов Kapital Bank.

Следует отметить, что с 1 февраля 2018 года владельцы застрахованных вкладов DəmirBank в течение года (до 1 февраля 2019 года) могут обратиться в вышеуказанные филиалы, и получить свои депозиты.