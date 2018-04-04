Бывший комендант Нагорного Карабаха: «При мне все незаконные вооруженные подразделения были разоружены»

2018-04-04 13:12 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции в Баку сказал бывший комендант района особого положения Нагорно-Карабахской автономной области, проживающий в настоящее время в России генерал-майор Владислав Сафонов.

В.Сафонов подчеркнул, что Азербайджан не был готов к нагорно-карабахскому конфликту. Он сказал, что при его личном участии была сохранена стабильность в очень сложной ситуации, были предотвращены крупные столкновения: «В то время были проведены операции по нейтрализации незаконных вооруженных подразделений в Ханкенди. Проживающие в области армяне хотели помешать моей работе. Повсюду ходили вооруженные люди. Я опасался провокаций».

Российский генерал отметил, что причиной вспышки конфликта стал распад СССР: «Советская власть, тогдашнее руководство Азербайджана продемонстрировали бессилие в разрешении нагорно-карабахского конфликта. Руководство Азербайджана не предпринимало действенных шагов с целью предотвращения конфликта».

Отметим, Владислав Сафонов исполнял обязанности коменданта района особого положения Нагорно-Карабахской автономной области с мая 1988 по декабрь 1990 года.