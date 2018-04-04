Женщина в Габале убила мужа и сбросила тело в туалет

2018-04-04 14:32 | www.oxu.az | 6
Сотрудники полиции и прокуратуры в результате оперативно-розыскных мероприятий раскрыли убийство пропавшего без вести жителя Габалы. Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно информации, 25 марта между жителями села Тиканлы Дурсуном Рафиевым и его супругой Вюсалей Мамедшарифовой произошел конфликт.
Женщина и ее деверь Вюсал нанесли Рафиеву несколько смертельных ударов камнем по голове.
Затем тело погибшего было сброшено в выгребную яму во дворе дома.
Правоохранители извлекли тело Рафиева. В.Мамедшарифова и В.Рафиев задержаны.
По факту начато расследование.