Женщина в Габале убила мужа и сбросила тело в туалет

2018-04-04 14:32 | www.oxu.az | 6

Сотрудники полиции и прокуратуры в результате оперативно-розыскных мероприятий раскрыли убийство пропавшего без вести жителя Габалы. Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, 25 марта между жителями села Тиканлы Дурсуном Рафиевым и его супругой Вюсалей Мамедшарифовой произошел конфликт.

Женщина и ее деверь Вюсал нанесли Рафиеву несколько смертельных ударов камнем по голове.

Затем тело погибшего было сброшено в выгребную яму во дворе дома.

Правоохранители извлекли тело Рафиева. В.Мамедшарифова и В.Рафиев задержаны.

По факту начато расследование.