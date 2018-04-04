Назван объем средств, возвращенных вкладчикам «DəmirBank»

2018-04-04 14:39 | www.oxu.az | 6

По состоянию на 17 февраля Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатил застрахованным вкладчикам находящегося в процессе ликвидации ОАО Demirbank свыше 45,5 миллиона манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на фонд, впервые выплата компенсаций вкладчикам обанкротившихся банков осуществляется в безналичной форме. Вкладчики DəmirBank могут получить компенсации посредством как системы мгновенных денежных переводов Xazri, так и посредством именных дебетовых карт Kapital Bank.

Для выдачи компенсаций привлечены 26 филиалов Kapital Bank.



Следует отметить, что с 1 февраля 2018 года владельцы застрахованных вкладов DəmirBank в течение года (до 1 февраля 2019 года) могут обратиться в вышеуказанные филиалы и получить свои депозиты.

Л.А.

