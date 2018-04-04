Юбилей Арифа Бабаева отметили грандиозным вечером мугама во Дворце Гейдара Алиева (ФОТО)

2018-04-04 13:35 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - 80-летие прославленного ханенде, кавалера орденов "Шараф", "Шохрат" и "Истиглал", народного артиста Азербайджана, профессора Арифа Бабаева отметили грандиозным вечером мугама во Дворце Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

Среди гостей были видные общественные деятели, известные представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи. На открытии вечера был представлен видеоматериал о жизни и творчестве прославленного ханенде.

Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев в своем выступлении отметил большой вклад Арифа Бабаева в развитие национальной и мировой музыкальной культуры. С теплыми поздравительными словами и пожеланиями дальнейших успехов в творческой деятельности в адрес юбиляра сказали ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Фархад Бадалбейли, председатель Союза театральных деятелей, руководитель Государственного академического национального драматического театра, народный артист Азер Паша Нейматов, режиссер Государственного театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, председатель Союза композиторов, народная артистка Фирангиз Ализаде, ректор Национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов, посол Азербайджана в России, народный артист Полад Бюльбюльоглу.

Было отмечено, что представитель Карабахской школы мугама Ариф Бабаев (родился 20 февраля 1938 года в селе Сарыгаджылы Агдамского района) с юных лет привлек к себе внимание благодаря прирожденному таланту, за короткое время снискал большую любовь народа. Ему принадлежат огромные заслуги в пропаганде и популяризации искусства мугама и национальной музыки, воспитании плеяды талантливых исполнителей, лауреатов республиканских и международных конкурсов. Созданные им образы Меджнуна и Керема в операх "Лейли и Меджнун" и "Асли и Керем" Узеира Гаджибейли, Ашыга Гариба в "Ашыг Гариб" Зульфугара Гаджибекова, Джамала в "Скала невесты" Шафиги Ахундовой, Шаха Исмаила в "Шах Исмаил" Муслима Магомаева, исполненные композиции мугама “Şur”, “Rast”, “Bayatı-Şiraz”, “Çahargah”, “Mirzə Hüseyn segahı”, “Zabul segah”, “Segah”, народные песни и теснифы входят в золотой фонд национального искусства. Ариф Бабаев с большим успехом гастролировал в более 60 странах, где представлял искусство азербайджанского мугама.