КТК установил новый рекорд месячной отгрузки нефти

2018-04-04 13:41 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В марте 2018 года на Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) установлен новый рекорд месячной отгрузки, сообщает пресс-служба КТК.

Объемы перевалки нефти составили 5 506 294 тонн (43 609 021 баррелей), что почти на 6 процентов выше предыдущего рекорда, установленного в декабре 2017 года – тогда на Морском терминале КТК отгрузили 5 196 229 тонн нефти.

Мартовские результаты текущего года оказались на 11,7 процента выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Напомним, что в марте 2017 года на танкеры КТК было отгружено 4 929 486 тонн нефти.

Отметим, что с начала 2018 года по 2 апреля на терминале обработано 140 танкеров (из них 50 судов пришлось на март), которые приняли в свои танки более 15 миллионов тонн нефти.

Внушительный рост показателей основной деятельности КТК стал возможен благодаря реализованному консорциумом проекту расширения мощностей трубопроводной системы Тенгиз – Новороссийск.