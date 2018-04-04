Unibank проводит специальную акцию для пенсионеров

2018-04-04 13:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Unibank начал акцию для пенсионеров «Быть пожилым – выгодно», сообщает банк в среду.

В рамках акции, пенсионеры смогут взять наличные кредиты БЕЗ КОМИССИИ! Теперь, пенсионеры, обратившись в филиалы Unibank, могут оформить кредит до 20 000 манатов сроком до 48 месяцев с нулевой комиссией. Кроме этого, пенсионерам кредит предлагается по выгодной процентной ставке. Акция продолжится до 14 апреля.

Преимущества, которые Вы получите, взяв кредит в Unibank:

- всем, у кого есть официальный доход, сумма до 20 000 манатов;

- нет взноса за страхование;

- не требуется поручитель;

- максимальный срок кредита увеличился до 48 месяцев;

- минимальная ежемесячная оплата начинается от 19 манатов;

- процедура кредитования очень проста.

Вы можете подать заявку на получение кредита, не приходя в банк:

- написав на whatsapp-номер (+994 50) 778-81-17;

- позвонив в Информационный центр 117;