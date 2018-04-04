Баку может стать крупным хабом на пути между Азией и Европой - посол Китая (версия 2)

2018-04-04 13:54 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Китай надеется, что Баку станет крупным хабом на пути между Азией и Европой, сказал посол Китая в Азербайджане Вей Цзинхуа на презентации техники, переданной Бакинскому международному морскому торговому порту в среду. Он отметил, что регулярные взаимные визиты руководства двух стран и подписание многочисленных документов определили развитие отношений Китая и Азербайджана. "Китай уделяет большое внимание особенным преимуществам Азербайджана в Евразийском транспортном узле. По этой причине китайские компании поддерживают сотрудничество с Азербайджаном в сфере транспорта и логистики. Техника, которая сегодня передается Бакинскому порту еще больше повысит потенциал Азербайджана по приему грузов и усилит его роль в регионе, как торгового и логистического центра", - сказал посол. Он отметил, что Китай надеется, что Баку вскоре станет крупным логистическим хабом на пути из Азии в Европу. "Великий Шелковый путь более двух тысяч лет назад соединил наши народы. После получения независимости Азербайджана наши исторические связи восстановились. И сейчас они укрепляются в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Обе страны поддерживают друг друга по всем вопросам", - сказал Цзинхуа. "Новый Шёлковый путь" охватывает различные предложения по инициативе «Один пояс и один путь». Проект предусматривает создание летом 2018 года грандиозного пути протяжённостью в десять тысяч миль, пролегающего по территории 18 стран и занимающего 18 дней. Считается, что Бакинский международный морской торговый порт в поселке Алят станет одним из самых многообещающих логистических зон на протяжении всего “Нового Шелкового пути”. Бакинский международный морской торговый порт в Аляте, который станет крупнейшим портом в Каспийском море, является важной частью транспортной инфраструктуры Азербайджана. Первая фаза строительства порта будет завершена в мае 2018 года. После завершения первой фазы мощность порта составит 15 миллионов тонн грузов в год. По итогам второго этапа мощность порта будет увеличена до 25 миллионов тонн грузов и 500 тысяч контейнеров в год, а на следующем этапе - до одного миллиона контейнеров в год. (Автор: Максим Цурков)