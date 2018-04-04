Вице-премьер: «Вести строительные работы в оползневой зоне Баил нельзя»

2018-04-04 13:48 | www.apa.az | 6

«Вести строительные работы в оползневой зоне Баил нельзя».

Заместитель премьер-министра Абид Шарифов сказал, что вести строительство домов в оползневых зонах категорически запрещено.

Как сообщает АПА, А.Шарифов заявил, что Кабинет министров принял решение об оползневых зонах 3 года назад: «В целом, МЭПР и МЧС были выявлены оползневые зоны как на Абшероне, так и в других регионах Азербайджана. Они были утверждены решением Кабинета Министров. Было категорически запрещено ведение строительных работ в оползневых зонах. Результат очевиден, вести строительные работы в оползневой зоне Баил нельзя».