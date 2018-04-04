Парламент Грузии утвердил представителя нацменьшинств на Общественном телевидении страны

2018-04-04 14:09 | www.apa.az | 6

Парламент Грузии утвердил Изабеллу Осипову в качестве представителя нацменьшинств в Попечительском Совете Общественного телевидения.

Как сообщает местное бюро АПА, кандидатуру Осиповой поддержали 93 депутата.

Отметим, кандидатура Изабеллы Осиповой в Попечительском Совете ОТ была встречена неоднозначно. Вчера Национальный Конгресс азербайджанцев Грузии призвал спикера и членов парламента не поддерживать ее кандидатуру. Ряд НПО, представленных азербайджанцами, напротив, поддерживают кандидатуру Осиповой.

Изабелла Осипова на Общественном телевидении будет защищать интересы национальных меньшинств.