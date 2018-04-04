В Азербайджане существуют правовые рамки для проведения демократических выборов в соответствии с международными стандартами - промежуточный отчет (версия 3)

2018-04-04 13:57 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане существуют правовые рамки для проведения демократических выборов в соответствии с международными стандартами. Об этом говорится в промежуточном отчете, обнародованном в эти дни неправительственной организацией "Гражданская инициатива для свободных и демократических выборов", приглашенной Центральной избирательной комиссией (ЦИК) для наблюдения за президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 11 апреля.

В отчете подчеркивается, что наблюдение за выборами соответствует международным стандартам демократических и справедливых выборов, рассматриваются политические, экономические и культурные особенности Азербайджана, оцениваются предвыборная ситуация и правовые рамки для проведения выборов, выражается отношение к таким вопросам, как выдвижение и регистрация кандидатов, избирательная кампания, ее освещение в СМИ и по другим вопросам. В отчете говорится, что для участия в президентских выборах были выдвинуты 15 кандидатур, их обращения были представлены в ЦИК, и зарегистрированы кандидатуры восьми человек. Подчеркивается, что все кандидаты и представители партий, с которыми провели встречи сотрудники "Гражданской инициативы для свободных и демократических выборов", сказали, что во время регистрации они с какими-либо проблемами не сталкивались, и никаких нюансов, которые могли бы создать трудности в агитационной кампании, не было. В документе говорится, что процедура и требования по выдвижению и регистрации кандидатур полностью и ясно отражены в законе, и подчеркивается, что были соблюдены все основные демократические принципы. Как отмечается в отчете, за исключением ряда политических партий, большинство зарегистрированных политических партий выразило желание принять участие в президентских выборах. Некоторые оппозиционные партии, в том числе "Национальный совет демократических сил" и партия "Мусават" не будут участвовать в президентских выборах.

В отчете анализируются результаты социологического опроса, проведенного различными организациями до выборов. Авторы отчета, сославшиеся на результаты опроса, отметили, что большинство респондентов расценивает общественно-политическую ситуацию в Азербайджане как стабильную, поддерживает политику, проводимую Президентом Азербайджана. Они подчеркивают очень высокий по всем опросам рейтинг действующего Президента и его поддержку на выборах. Авторы документа довели до внимания, что некоторые собеседники, представляющие политическую оппозицию, охарактеризовали вышеназванные объединение и партию как «не идущую на компромисс оппозицию». Собеседники назвали их «радикальной оппозицией» и сказали, что «те, настаивая на своих недемократических средствах, не только против статус-кво, но и совершают нападки на настоящую оппозицию, пытаясь добиться монополии на политический этикет».

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