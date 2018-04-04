Лидеры Турции, России и Ирана проводят встречу

2018-04-04 15:01 | www.oxu.az | 6

В Анкаре началась трехсторонняя встреча, связанная с ситуацией в Сирии между президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, России – Владимиром Путиным и Ирана – Хасаном Роухани, передают турецкие СМИ.

Как сообщает Oxu.Az, на заседании обсуждаются вопросы гуманитарного кризиса в Восточной Гуте и Идлибе, а также нормализации ситуации в Сирии и дорожная карта.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган проинформирует Владимира Путина и Хасана Роухани о подготовке к проведению Вооруженными силами Турции военной операции в Тель-Рифате и Мембидже.

После встречи стороны выступят с заявлениями для печати.

Отметим, что основа трехстороннего формата обсуждений по ситуации в Сирии была заложена в Астане.

Впервые трехсторонняя встреча президентов прошла в Сочи.