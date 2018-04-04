Новый пожар в российском ТЦ - ФОТО + ВИДЕО

2018-04-04 15:10 | www.oxu.az | 6

На востоке Москвы загорелся торговый центр «Персей для детей», сообщил Oxu.Az с ссылкой на РИА Новости.

По информации ТАСС, жертвой пожара один человек.

Пожару присвоен второй (повышенный — ред.) ранг сложности, есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице.

Четырехэтажный торговый центр расположен по адресу: улица Малая Семеновская, дом 28. Работает с 2009 года. Его площадь составляет шесть тысяч квадратных метров.

Магазин торгует детскими товарами — от одежды, обуви и игрушек до колясок, мебели и питания. На одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами.

Инцидент произошел на фоне расследования кемеровской трагедии.