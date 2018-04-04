В Анкаре проходит саммит президентов Турции, России и Ирана по Сирии

2018-04-04 14:58 | www.apa.az | 5

В Анкаре началась трехсторонняя встреча президентов Турции, России и Ирана, посвященная урегулированию сирийского кризиса.



Как сообщает АПА со ссылкой на агентство «Анадолу», на встрече стороны проведут оценку сложившейся в Сирии ситуации, усиление режима прекращения огня, рассмотрят дополнительные усилия по восстановлению разрушенных территорий.

Отметим, вчера была подготовлена совместная декларация. В декларации, как ожидается, будет сделан акцент на необходимость продолжения перемирия в Сирии, обеспечения территориальной целостности Сирии и прекращения случаев нарушения перемирия.