В торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы произошел пожар

2018-04-04 15:06 | www.apa.az | 5

Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре «Персей для детей» в Москве.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, глава ГУМЧС Москвы Илья Денисов сообщил журналистам, что пожарные потушили торговый центр «Персей для детей» на востоке Москвы, но не обошлось без жертв: погиб сотрудник ТЦ, а трое спасателей пострадали.

«Один человек, сотрудник торгового центра, погиб. Пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы. Площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров. Он ликвидирован», - сказал Денисов.

Отметим, сообщение о пожаре в ТЦ по адресу: Малая Семеновская, дом 28, строение 19 поступило в экстренные службы в 12:32. Здание четырехэтажное, общая площадь составляет 10 тыс. кв. метров. Пожару была присвоена вторая степень сложности из пяти возможных.

В штабе пожаротушения сообщили, что ведется проверка задымленных помещений четвертого этажа, где начался пожар.