В Баку создан Центр театрального искусства "Çıxış" (ФОТО)

2018-04-04 14:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку создан Центр театрального искусства "Çıxış", который учрежден режиссером Имамом Гасановым, сообщили Trend Life в Центре.

Задача Центра – постановки в новом формате с учетом последних тенденций театрального искусства.

По словам Гасанова, в Центре театрального искусства не будет постоянной труппы. Так, наряду с профессиональным актерами, шанс участвовать в постановках могут получить и актеры-любители. Центр театрального искусства "Çıxış" также открыт для сотрудничества с молодыми и талантливыми режиссерами.

В Центре театрального искусства планируется проведение показов фильмов, выставок, вечеров поэзии, других мероприятий в сфере культуры.

Его официальное открытие ознаменовалось показом спектакля "Tikanlı münasibətlər", поставленном по пьесе "Sınır" Музаффера Изгю.