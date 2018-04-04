Забастовка железнодорожников привела к 400 км пробок вокруг Парижа

2018-04-04 14:15 | www.trend.az | 5

Более 400 км пробок образовалось в среду вокруг Парижа в результате второго дня забастовки французских железнодорожников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

В обычные дни размеры заторов на дорогах у города не превышают 200 км - однако в условиях забастовки использование автотранспорта стало гораздо более интенсивным.

Согласно данным телеканала, забастовка работников Национальной компании французских железных дорог (SNCF) "не снижает своего накала". В путь отправлены, в зависимости от линий, лишь 10-20% высокоскоростных экспрессов TGV, которые играют важнейшую роль по доставке трудящихся в большие города. На маршрутах насчитывается не более 50% составов региональных поездов. Особо сложная ситуация сложилась в парижском районе, где, в частности, полностью закрыты две линии региональных поездов Transilien.

В забастовке, по данным SNCF, в среду принимает 34% железнодорожников. Профсоюзы заявляют, что руководство компании "манипулирует данными" и приводят сведения об уровне участия в 80%. В среду руководство SNCF запретило доступ всем журналистам-репортажникам на его объекты, чтобы лишить тем самым СМИ изображений переполненных перронов и поездов. Многие из составов приходят со значительным опозданием - около часа.