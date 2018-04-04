AsstrA ABD piyasasındaki konumunu güçlendiriyor

2018-04-04 15:13 | www.trend.az | 0

Ocak 2018'den bu yana AsstrA, ABD ile Avrupa ve BDT arasında "kapıdan kapıya" ithalat ve ihracat sevkiyatları sunmaktadır.

Bu yönde lojistik hizmetler sunmak için şirketin AsstrA USA özel alt birimi kuruldu. Bu birimde çalışan arkadaşlar, hizmetlerimizin ABD'de de tanıtımı ve geliştirilmesi yönünde faaliyet gösterecek. ABD ile bağlantılı güzergahlardaki operasyonel çalışmalar, Amerikan taşımacılar ve deniz hattı işletmecilerinden oluşan 29 acentenin yardımıyla gerçekleştirilecek.

AsstrA müşterilerine lojistik hizmetlerini Amerika yönündeki 15 ithalat ve ihracat güzergahı ile sunmaktadır. Şirke, genel, tehlikeli ve yüksek değerli yüklerin hava ve deniz taşımacılığına (FCL) odaklanmaktadır.

AsstrA USA kurulmadan önce de şirket, ABD piyasasında iş deneyimine sahipti. Bu doğrultuda kilit müşterilerimizden biri Rus şirketi ''Sukhoy Sivil Uçakları'' şirketidir. AsstrA'nın 2017 yılı için ABD ile bağlantılı güzergahlarda toplam cirosu yaklaşık bir milyon avro oldu. Şirket, bu rakamı 2018 sonunda üç kat artırmayı planlıyor.

AsstrA USA projesi yöneticisi Vladislav Lagun şu değerlendirmelerde bulundu:

«Kıtalararası alanlardaki yetkinliklerimizi güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki taşımacılık akışı dünya taşımacılık akışının yüzde 6-7'sini oluşturuyor. Bu nedenle şirketin gelişimi için büyük potansiyel görüyoruz. Büyük ciro ve güçlü lojistik sağlayıcılarının varlığı nedeniyle, ABD pazarında çok güçlü bir rekabet var. Fakat BDT ve Avrupa uluslararası karayolu taşımacılığındaki güçlü pozisyonumuz ve ABD'li deneyimli ve profesyonel acente temsilcileriyle yaptığımız işbirliği, bize en iyi 'kapıdan kapıya teslim' hizmeti olanağı sunmamızı sağlıyor. Buna ek olarak biz BDT ve Avrupa ülkelerinde satış alanında uzmanlığa sahibiz, geniş müşteri tabanımız var müşteri odaklı hizmet vermekteyiz. Kaliteli hizmetimizin, yeni ofisimizin açılmasıyla bizi ABD taşımacılık piyasasında da öne çıkaracağını bekliyoruz.»

AsttrA, 2018'in ikinci çeyreğinden itibaren, ABD-Almanya-İsviçre-Avusturya-ABD güzergahında konteynır taşımacılığı pazarındaki konumunu güçlendirmek için Alman, Avusturya ve İsveç taşımacılarla işbirliği yapacak. 2019 yılının başında, Çin ile Amerika arasında deniz ve hava taşımacılığı sağlamak için acente temsilcisi ağının geliştirilmesi planlanmaktadır. 2020 yılının başında, bir grup şirket ABD'de temsilcilik açmayı planlıyor. Şirket, 2020 yılının başında ise ABD'de temsilcilik açmayı planlıyor.