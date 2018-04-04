Сборная Азербайджана по боксу отправилась в Италию

2018-04-04 15:34 | www.apa.az | 8

В Розето-дели-Абруци (Италия) с 17-го по 26-ое апреля будет проведено молодёжное первенство Европы по боксу. Как сообщает apasport.az, в этом соревновании сборная Азербайджана будет представлена 11 боксёрами.

Наша сборная, в состав которой входят 10 спортсменов и 1 спортсменка, отправилась на Апеннинский полуостров, где завершит подготовку к первенству. Она пройдёт двухнедельные учебно-тренировочные сборы в Розето-дели-Абруци для более качественной подготовки к ответственному турниру.

В составе нашей команды под руководством главного тренера Вагифа Ширинова на первенстве континента выступят Магсуд Хасметов (49 кг), Гасан Ибрагимов (52 кг), Наби Искендеров (56 кг), Нурлан Сафаров (60 кг), Сабухи Абышев (64 кг), Ниджат Гасанов (69 кг), Магомед Юсифов (75 кг), Заур Мусаев (81 кг), Исмаил Ягубов (91 кг) и Вугар Самедов (+91 кг). В соревнованиях девушек нашу страну представит Рухана Мамедова (60 кг).

Отметим, что первенство Европы является лицензионным турниром на III Юношеские летние олимпийские игры, которые состоятся в октябре нынешнего года в Буэнос-Айресе (Аргентина). Лучшие из боксёров 2000-2001-х годов рождения во всех юношеских весовых категориях кроме 49 кг завоюют право участия в Олимпиаде. У девушек право выступления в Буэнос-Айресе получат лучшие юные спортсменки в 4 весовых категориях (51 кг, 57 кг, 60 кг, 75 кг).