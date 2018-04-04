Президент принял главу МИД Палестины - ОБНОВЛЕНО

2018-04-04 15:40 | www.oxu.az | 8

4 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Государства Палестина Риада Малки.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр Риад Малки передал главе государства приветствие и наилучшие пожелания Президента Государства Палестина Махмуда Аббаса. Риад Малки отметил важное значение участия Президента Азербайджана в проведенном в Стамбуле чрезвычайном Саммите Организации Исламского Сотрудничества по вопросу Иерусалима и выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку, оказанную на этом мероприятии.

Гость подчеркнул значение проводимой в Баку министерской конференции Движения неприсоединения и выразил удовлетворение участием в этом мероприятии.

Глава государства отметил значение участия министра иностранных дел Палестины Риада Малки в проводимом в Баку мероприятии. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с Государством Палестина и палестинским народом, расценил участие нашей страны в проведенном в Стамбуле саммите как проявление этой солидарности.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствие Махмуда Аббаса, просил передать и его приветствие Президенту Палестины.

10:38

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду министра иностранных дел Государства Палестина Риада аль-Малики.



Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба министерства.