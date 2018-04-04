В Грузии подорожали продукты и коммунальные услуги

2018-04-04 14:44 | www.trend.az | 7

В марте 2018 года инфляция в Грузии составила 2,8% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики «Сакстат» (Грузстат), передает Новости-Грузия.

За минувший год больше всего выросли цены на продовольствие, алкогольные напитки и табак, а также в секторе здравоохранения и коммунальных услуг.

Цены на продовольствие и безалкогольные напитки за год выросли на 1,6%. Цены на молоко, сыр и молочные продукты и яйца увеличились на 4,9%. В годовом исчислении также особенно подорожали фрукты – на 25,6% в сравнении с мартом 2017 года. Цены на мясо за год увеличились на 4,4%; на масло и жиры – на 3,2%; на кофе, чай и какао – на 2,9%; на овощи и бахчевые – на 7%; на рыбу – на 2,8%.

В тоже время, за год цены снизились на сахар, варенье, мед, шоколад и кондитерские изделия – на 2,5%.

На табак и спиртные напитки за год цены выросли на 6,2%. В сравнении с мартом 2017 года табачные изделия подорожали на 11,2%, а алкоголь – на 1,1%.