Один человек погиб в результате пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве (Обновлено)

2018-04-04 14:51 | www.trend.az | 8

Один человек стал жертвой пожара в торговом центре "Персей для детей" на Малой Семеновской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в службе скорой помощи.

"Пострадавший, эвакуированный из горящего здания, скончался в машине скорой помощи. Спасти его не удалось", - сказал собеседник агентства.

14:48 (GMT+4) Открытое горение в торговом центре "Персей" на востоке Москвы потушено, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

"Открытое горение ликвидировано", — сказал он. Теперь пожарным предстоит провести так называемую проливку сгоревших конструкций, чтобы не допустить повторного возгорания.