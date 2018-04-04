Жителям домов на Баилово будут выданы компенсации

2018-04-04 15:57 | www.oxu.az | 7

Владельцам шести обрушившихся домов в оползневой зоне на Баилово будут выданы компенсации.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил заместитель премьер-министра Абид Шарифов.

Он заявил, что компенсации будут выданы в течение ближайших 10 дней:

«Сумма компенсаций пока неизвестна, и будет начисляться согласно квадратуре каждого дома. Оценивание будет проводиться не так, как на «Советской», так как в оползневой зоне на Баилово имеется 97 незаконно построенных домов.

В любом случае, средства будут начисляться за каждый квадратный метр. Размер средств нельзя сказать заранее».