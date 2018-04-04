Расистский призыв в Баку: «Арабам квартиры не сдавать!»

2018-04-04 16:00 | www.oxu.az | 7

Руководители офисов или коменданты новостроек в Баку не имеют права запрещать жильцам предлагать собственные квартиры в аренду туристам из различных стран.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал кандидат исторических наук, полковник полиции в отставке Таир Бехбудов.

В редакцию Oxu.Az поступила жалоба от жителей столицы. В жалобе говорится, что в сразу в нескольких новостройках Баку в лифтах приклеены бумажки: «К сведению собственников!!! Убедительная просьба не сдавать квартиры лицам иранского и арабского происхождения!».

Жильцы углядели некий расистский подтекст в данном обращении.

По мнению полковника Бехбутова, учитывая то, что азербайджанское государство уделяет огромное значение развитию туризма в нашей стране слышать о таких негативных случаях прискорбно.

«В азербайджанском законодательстве нет такого пункта, где бы за аналогичные поступки предусматривались административные или уголовные наказания.

Также нужно учитывать тот факт, что по закону собственники здания или кто-либо иной не имеет права запрещать гражданину Азербайджанской Республики сдавать свою недвижимость кому-либо, в том числе и иностранцам.

Они могут всего лишь попросить. А будете вы сдавать или нет - решать вам», - подчеркнул Бехбутов.

Эксперт отметил, что наверняка в этих зданиях были прецеденты, когда туристы стали причиной возникновения проблем.

«Например, оставили открытой воду в квартире, шумят по ночам или не соблюдают чистоту в подъездах. Но даже если так, это не дает право никому препятствовать аренде квартир этими иностранцами. Максимум можно проводить с этими туристами беседы на тему культурных норм в азербайджанском обществе», - подытожил полковник в отставке.

Али Мамедов



