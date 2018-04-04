Абид Шарифов: Китай выделил Азербайджану гранты на $70 млн (ФОТО) (версия 2)

2018-04-04 15:14 | www.trend.az | 7

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:30)

БАКУ /Trend/ - За последние годы китайское правительство выделило Азербайджану гранты на 70 миллионов долларов США, сказал в среду вице-премьер Азербайджана Абид Шарифов.

По словам вице-премьера, более 60 миллионов долларов в виде различной техники уже получено Азербайджаном и в ближайшее время будет получено техники на 7-8 миллионов долларов.

Шарифов также отметил, что в прошлом году был зафиксирован рекордный показатель торгового оборота между Китаем и Азербайджаном, составивший около 1,2 миллиарда долларов.

Инвестиции Китая в экономику Азербайджана исчисляются сотнями миллионов долларов, а в прошлом году был подписан меморандум о взаимопонимании по проекту SOCAR GPC, который оценивается в 4,5 миллиарда долларов и может быть профинансирован китайской стороной.