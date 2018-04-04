ЕС оценит торговые меры США против Китая на соответствие нормам ВТО

2018-04-04 15:29 | www.trend.az | 7

Евросоюз проанализирует торговые меры США в отношении Китая на предмет их соответствия правилам Всемирной торговой организации (ВТО), ЕС не поддерживает торговые меры, которые идут вразрез с этими правилами, сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Даниель Розарио на брифинге в среду, передает Прайм.

Президент США Дональд Трамп 23 марта подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. Документ был принят по итогам начатого в августе прошлого года формального расследования против правительства КНР по предполагаемым нарушениям прав на интеллектуальную собственность, а также несправедливой и дискриминационной политике трансфера технологий, проводившегося в соответствии со статьей 301 торгового акта 1974 года, которая позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути импортируемых товаров.

США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации, Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.

Еврокомиссия приняла к сведению "действия США в отношении Китая" по статье 301 торгового акта 1974 года, сказал Розарио, напомнив, что "Евросоюз внимательно следил за расследованием" с момента его начала – в августе 2017 года. Он отметил, что потребуется дополнительный анализ мер США, когда будут доступны все их детали.