Курсанты училища им.Гейдара Алиева проходят учения - ВИДЕО

2018-04-04 16:21 | www.oxu.az | 7

Согласно учебному плану и программе Азербайджанского Высшего военного училища имени Гейдара Алиева, на специально оборудованном полигоне проводится интенсивная подготовка курсантов по всем специальностям.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе учений личный состав сдает зачеты по предметам специальной и боевой подготовки, а также поэтапно выполняет учебные стрельбы из бронетехники, артиллерийских установок и различных видов стрелкового оружия.