В Баку пройдет еще один глобальный форум (версия 2)

2018-04-04 15:45 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку был подписан меморандум о проведении Глобального форума молодых лидеров специального олимпийского движения.

В церемонии подписания приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, президент Специального Олимпийского комитета Европы/Евразии Дэвид Евангелиста, президент Специального Олимпийского комитета Азербайджана Шахин Алиев, депутаты и другие лица.

Выступивший на церемонии Рагимов сказал, что Азербайджан признан в мире как спортивная страна и этот форум станет новой страницей в истории национального спорта. Министр отметил, что Глобальный форум молодых лидеров Специального олимпийского движения пройдет в Баку с 24 по 28 сентября и станет отражением внимания и заботы о людях с умственными и физическими недостатками. Форум придаст большую силу людям, которые чувствуют себя изолированными от общества.

В форуме примут участие около 300 представителей молодежи и среднего поколения из 30 стран. Специальное олимпийское движение отметит в этом году свое 50-летие.

Министр сказал, что форум станет демонстрацией внимания и заботы о лицах с ограниченными умственными и физическими возможностями.

«Форум придаст веру и большое вдохновение людям, чувствующим себя изолированными от общества. В форуме примут участие около 300 представителей молодого и среднего возраста из 30 стран. В этом году Специальное олимпийское движение отмечает свое 50-летие», - сказал Рагимов.

Отметив, что испытывает чувство гордости в связи с пребыванием в Азербайджане, Евангелиста выразил признательность главе государства Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу о развитии спорта в стране и молодежи. Он подчеркнул, что Баку - отличное место для проведения этого грандиозного проекта, прекрасные результаты которого будут незабываемы.