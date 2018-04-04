Водитель такси, по вине которого погибли два арабских туриста, приговорен к 6 годам лишения свободы

2018-04-04 16:32 | www.apa.az | 6

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу Эльчина Мамедова, который обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает АПА, в суде под председательством Мирзы Ханкишиева выступил государственный обвинитель. Он сказал, что вина Э.Мамедова в совершении преступления доказана и попросил суд лишить его свободы сроком на 6 лет.

На процессе выступил адвокат, и последнее слово сказал Э.Мамедов. После был зачитан приговор. Согласно приговору, Э.Мамедов был приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет.

Отметим, ДТП произошло в ноябре 2016 года на территории Гарадагского района. Автомобиль марки «Mercedes Benz C180», за рулем которого находился Абыев Расим Шохрат оглу, столкнулся с автомобилем марки «Nissan Sunny», за рулем которого находился Эльчин Мамедов. В результате ДТП пассажиры «Nissan Sunny», арабские туристы Сухаил Саид Рашид Алмегбал и Ламис Зиад Махмуд Джбарах скончались на месте.





По факту возбуждено уголовное дело, обвиняемый Э.Мамедов задержан.





Напомним, Э.Мамедов занимался частным извозом.