Президенты Турции, России и Ирана подписали Декларацию по Сирии - ОБНОВЛЕНО

2018-04-04 16:44 | www.apa.az | 8

Сегодня в Анкаре прошла встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани. Встреча была посвящена урегулированию сирийского кризиса.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт президента Ирана, после встречи президентов была подписана Декларация о продолжении сотрудничества в направлении установления перемирия в Сирии.

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В Анкаре началась трехсторонняя встреча президентов Турции, России и Ирана, посвященная урегулированию сирийского кризиса.



Как сообщает АПА со ссылкой на агентство «Анадолу», на встрече стороны проведут оценку сложившейся в Сирии ситуации, усиление режима прекращения огня, рассмотрят дополнительные усилия по восстановлению разрушенных территорий.

Отметим, вчера была подготовлена совместная декларация. В декларации, как ожидается, будет сделан акцент на необходимость продолжения перемирия в Сирии, обеспечения территориальной целостности Сирии и прекращения случаев нарушения перемирия.