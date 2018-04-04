Две страны не прислали футзалистов в Азербайджан

2018-04-04 16:36 | www.oxu.az | 7

Шестого апреля в Азербайджане стартует Тюркская универсиада.

Как передает Oxu.Az, в число спортивных дисциплин Универсиады включен и футзал.

Наряду с Азербайджаном, первоначально предусматривалось участие в турнире по футзалу Турции, Казахстана и Кыргызстана. Но затем Казахстан и Кыргызстан отказались от участия в турнире.

Заведующий сектором массовой физкультуры и технических видов спорта Министерства молодежи и спорта Айдын Мамедов подтвердил эту новость:

«Да, сборные Казахстана и Кыргызстана не примут участие в футзальном турнире из-за финансовых проблем. В турнире будут участвовать только Азербайджан и Турция.

Седьмого апреля между двумя командами пройдет встреча, которая определит победителя.

При этом Казахстан с Кыргызстан будут представлены в других видах спорта. Узбекистан и Туркменистан вообще не прислали писем об участии».

Отметим, что Тюркская универсиада завершится 10 апреля. На программу универсиады включены такие виды спорта, как футзал, волейбол, шахматы, настольный теннис, дзюдо и борьба.

Церемония открытия пройдет 6 апреля в 17:00 в Бакинском дворце спорта.

Сабухи Тофигоглы

