Два кандидата в президенты представили пустые финотчеты

2018-04-04 16:46 | www.oxu.az | 7

Обнародованы финансовые отчеты по средствам, поступившим в избирательные фонды кандидатов в президенты Азербайджана (второй предварительный финансовый отчет).

Как передает Oxu.Az, согласно данным второго предварительного финансового отчета, избирательный фонд кандидата в президента Захида Оруджа составил 9 900 манатов, из них на предвыборную агитацию, в том числе информационные и консультативные услуги, было израсходовано 2200 манатов.

Предвыборный фонд кандидата в президенты Араза Ализаде составил 8800 манатов, все эти средства были потрачены на предвыборную агитацию, а также информационные и консультативные услуги.

От физических лиц в предвыборный фонд кандидата в президента Гудрета Гасангулиева поступило 25 тыс. манатов. Все эти средства были направлены на финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий по сбору подписей избирателей, а также оплату услуг лиц, занимавшихся сбором подписей.

Предвыборный фонд кандидата в президента Рази Нуруллаева составил 1716 манатов, которые были израсходованы на агитационную кампанию.

Предвыборный фонд кандидата в президенты Сардара Мамедова (Джалалоглу) составил 2343 маната. Все средства фонда были направлены на мероприятия по проведению агитационной кампании, а также оплату информационных и консультативных услуг.

Вторые предварительные финансовые отчеты кандидатов в президенты – Хафиза Гаджиева и Фараджа Гулиева - были представлены пустыми.

Отметим, что ранее был обнародован второй предварительный финансовый отчет Ильхама Алиева. По данным отчета, предвыборный фонд Ильхама Алиева составил 100 000 манатов.