Путин рассказал, что террористы готовили в Сирии провокации с химоружием

2018-04-04 17:27 | www.trend.az | 8

Россия получила неопровержимые доказательства попыток террористов провести провокации с использованием отравляющих веществ в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Нами получены неопровержимые доказательства подготовки боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита с участием лидеров России, Турции и Ирана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.