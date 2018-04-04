В Узбекистане увеличили лимит на обналичивание с банковских карт

2018-04-04 17:29 | www.trend.az | 8

Один из крупнейших узбекских банков — "Алокабанк" увеличил лимит на снятие наличных в банкоматах с пластиковых карт до 1 миллиона сумов, сообщает в среду Sputnik Узбекистан.

К сожалению, в этом отличном решении есть и одно, правда, большое "но". Эту сумму можно снять только в банкоматах, находящихся в зданиях операционного управления и мирабадского филиала АК "Алокабанк".

Напомним, что в августе прошлого года банки впервые за долгие годы предоставили узбекистанцам возможность снимать наличные сумы с пластиковых карт при помощи банкоматов.

Первым был "Народный банк", который установил банкоматы с наличкой на Алайском, Юнусабадском и Куйлюкском рынках Ташкента. Затем эту инициативу подхватили и другие крупные банки, установившие свои банкоматы в людных местах столицы. Первоначально с карт за один раз можно было снять до 100 тысяч сумов. Затем банки увеличили лимит до 200 тысяч, некоторые сегодня позволяют выводить до 400 тысяч сумов.