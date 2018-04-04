АФФА наказала недисциплинированных футболистов

2018-04-04 16:48 | www.oxu.az | 8

Сегодня состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает Oxu.Az, на заседании были приняты решения о матчах XXI тура премьер-лиги Азербайджана по футболу.

На 60-й минуте матча «Карабах» - «Кешля» футболист хозяев Джошгун Диниев и игрок гостей Сесар Меза Колли за агрессивное поведение были удостоены прямых красных карточек. Комитет дисквалифицировал двоих футболистов на три матча. Клубы оштрафованы на 2400 манатов.

Оба игрока дисквалифицированы на три матча, один из которых считается условным наказанием. Так, в случае повторного наказания в течение 6 месяцев, оставшаяся часть дисквалификации вступит в силу.

Также на 400 манатов оштрафован «Сумгайыт» за 4 желтые карточки, полученные в матче с «Габалой» в рамках чемпионата среди дублирующих команд. Вместе с тем, главный тренер «Габалы» Эмин Имамалиев получает одноматчевую дисквалификацию за удаление из технической зоны, а клуб оштрафован на 400 манатов.

С.Т.

