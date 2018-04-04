В UNEC состоялась презентация книги, посвященная шехидам апрельских боев (ФОТО)

2018-04-04 17:32 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В UNEC состоялась презентация книги «Наши герои – наша кровавая память», сообщает вуз в среду.

Книга, подготовленная Общественным объединением «Выпускники университетов Турции» (TUMİB) при финансовой поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана, посвящена светлой памяти шехидов апрельских боев.

Проректор по работе со студентами UNEC, доцент Саадат Гандилова отметила, что апрельские бои показали силу Вооруженных сил Азербайджана, боевые способности солдат и офицеров, профессионализм армии. Подчеркнув, что в апрельских боях два выпускника UNEC - Турал Дадашов и Махир Мирзоев - героически сражаясь, стали шехидами, проректор отметила, что такие издания как «Наши герои – наша кровавая память» имеют большое значение в воспитании молодого поколения в духе патриотизма.

Начальник отдела министерства обороны, полковник Рауф Демиров рассказал об успешных результатах апрельских боев, обратил внимание на историческое значение этих боев. Было отмечено, что апрельские бои - летопись героизма и мощи азербайджанской армии. Демиров выразил уверенность, что в результате целенаправленной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева в ближайшем будущем азербайджанские земли, находящиеся под оккупацией, будут освобождены.