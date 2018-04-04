Эрдоган: «Турция до конца будет бороться с PYD/YPG»

2018-04-04 17:21 | www.apa.az | 7

«В рамках проведенных Турцией операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата» от террористов были освобождены 4 тысячи кв.км территории Сирии. На освобожденные в рамках операции «Щит Евфрата» территории вернулись 160 тысяч сирийцев».



Как сообщает АПА, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции, проведенной после встречи в Анкаре с президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани и посвященной урегулированию сирийского кризиса.

Эрдоган сказал, что в Турции 3 миллиона сирийских беженцев: «Мы готовы к сотрудничеству с Россией и Ираном, чтобы сделать регион Тель-Рифат пригодным для жизни сирийцев. Турция будет до конца бороться с PYD/YPG – сирийским крылом террористической организации РКК, эти земли будут очищены от террористов. На первый взгляд может показаться, что ИГ и PYD/YPG в Сирии воюют между собой, на самом деле эти террористические организации сменяют друг друга. Сначала в один регион входят террористы ИГ, затем якобы под предлогом освобождения этих территорий от ИГ, туда входят PYD/YPG».

Напомнив о том, что протяженность границы между Турцией и Сирией составляет 900 км, Р.Т. Эрдоган отметил, что нестабильность в Сирии не может не сказаться на Турции: «От всех этих противостояний страдает сирийский народ. Мы не допустим, чтобы будущее сирийского региона зависело от 3-5 террористов. Призываю мировую общественность поддержать политический путь урегулирования сирийского кризиса».