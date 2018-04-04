В Дашкесане выпал снег

2018-04-04 17:21 | www.apa.az | 8

Как сообщает АПА, в Дашкесане после продолжительных умеренных погодных условий внезапно выпал снег, который шел ночью и утром. Высота снежного покрова в центре Дашкесанского района, а также в горных селах Амирвар, Габагтепе, Астав, Алаханчаллы составила 7-8 сантиметров.

С целью предотвращения проблем в движении транспортных средств проселочные дороги, а также 25-километровая автомагистраль Дашкесан-Габагтепе-Амирвар были проведены работы по расчистке снега.

К данным работам были привлечены 2 автогрейдера, 2 бульдозера, 1 экскаватор и другая техника и транспортное оборудование.

Районные структуры по дорожной эксплуатации будут осуществлять работу с учетом прогноза погоды на предстоящие дни.