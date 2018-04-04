Президенты РФ, Ирана и Турции приняли заявление по Сирии

2018-04-04 17:02 | www.oxu.az | 7

Президенты России, Турции и Ирана подписали заявление по Сирии, в котором согласились продолжать сотрудничество для достижения мира в Арабской Республике.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Первый канал.

Россия, Иран и Турция поддерживают суверенитет, единство и территориальную целостность Сирии и готовы продолжить борьбу с терроризмом. Лидеры трех стран подчеркнули важность отделения террористов от вооруженной оппозиции.

Напомним, что в Анкаре в среду проходит саммит России, Турции и Ирана — стран-гарантов режима прекращения огня в Сирии. Владимир Путин, Реджеп Таийп Эрдоган и Хасан Роухани обсуждают обстановку в Арабской Республике и дальнейшие шаги по урегулированию кризиса. Лидеры беседуют за закрытыми дверями.