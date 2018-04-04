Ильхам Алиев провел встречи - ФОТО

2018-04-04 17:07 | www.oxu.az | 7

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в среду государственного министра по информации и средствам коммуникации Иорданского Хашимитского Королевства Мухаммеда аль-Мумани.

Как передает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента.

Также глава государства принял генерального секретаря Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили, министра иностранных дел Индии Сушму Сварадж, государственного министра ОАЭ по иностранным делам Анвара Гаргаша.