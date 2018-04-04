В Агстафе обнаружено 25 снарядов

2018-04-04 17:37 | www.apa.az | 6

Сегодня в 13.21 из службы «102» МВД, а также в 13.41 из Центра управления при кризисных ситуациях МЧС в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация о том, что в Агстафинском районе, на территории зимнего пастбища, именуемой совхозом №1, было обнаружено 25-30 снарядов.

Как сообщили АПА в ANAMA, специальная мобильная группа быстрого реагирования Агентства немедленно направилась на указанную территорию.

Специалисты Агентства осмотрели указанную территорию. Было обнаружено 26 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) (1 100-мм артиллерийский снаряд (3ВК-5М), 19 125- мм артиллерийских снарядов (OF-26), 1 122-мм артиллерийский снаряд (OF-56-1), 1 125-мм артиллерийский снаряд (ВК-14М), 1 130-мм артиллерийский снаряд (OF-482), 1 152-мм артиллерийский снаряд (ВР-540), 1 головка ракеты 9М22U и 1 82-мм минометный снаряд (OF-832). Указанные боеприпасы были отправлены на центральный участок ANAMA для ликвидации.