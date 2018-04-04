Азербайджан вручит ноту протеста МИД Франции

2018-04-04 17:43 | www.apa.az | 6

Мы выражаем наш решительный протест в связи с визитом выдающего себя за представителя самопровозглашенного на оккупированных территориях Азербайджана незаконного режима Ашота Гуляна во Францию, которая является одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает АПА, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что посещение жителем азербайджанского города Ханкенди, разъезжающим с дипломатическим паспортом Республики Армения, Ашотом Гуляном, территории Евросоюза, противоречит соглашению по упрощению визового режима и реадмиссии. Французская сторона ничего не предприняла для того, чтобы предотвратить этот визит.

«Систематически повторяющиеся такого рода визиты превращают территорию Франции в место, откуда сепаратисты ведут пропаганду незаконного режима. Это вызывает серьезные вопросы в связи с предвзятостью Франции, как страны-сопредседателя, создает основательные подозрения в авторитете и доверии к Франции на международном уровне и в азербайджанском обществе.

В статьях LL1115-1 и L1115-5 Общего кодекса по местным органам самоуправления Франции, а также в письме от 2 июля 2015 года, направленном МИД и МВД Франции префектам, являющимся уполномоченными органами правительства на местах, отмечается, что все международные связи местных органов самоуправления должны соответствовать взятым Францией международным обязательствам, и местные органы самоуправления не обладают полномочиями подписывать какие-либо соглашения с не признанными правительством Франции структурами. Но мы не видим отмену незаконных документов, подписанных между представителями сепаратистского режима и некоторыми местными властями Франции. Когда недавно встал вопрос, связанный с Корсикой, центральные власти Франции продемонстрировали решительную позицию. Создание Францией условий для поощрения и пропаганды созданного на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистского режима расценивается как очередной пример двойных стандартов», - отметил Х.Гаджиев.

Он сказал, что Азербайджан призывает Францию, как постоянного члена ООН, выполнять свои обязательства, соблюдая международные нормы и принципы и предотвращая такого рода действия против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана: «Посольство Азербайджанской Республики во Франции в связи с этим вопросом направит ноту Министерству иностранных дел Франции. Азербайджанская сторона в отношениях с Францией отныне будет выступать с позиции взаимности».