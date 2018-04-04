Душераздирающая история брата и сестры – «героев» Азнета

2018-04-04 17:15 | www.oxu.az | 5

Несколько дней подряд в социальных сетях и на форумах набирает популярность видеоролик, где женщина снимает на камеру телефона неухоженных детей.

Как передает Oxu.Az, на видео запечатлены брат с сестрой, которые рассказывают о своих родителях, о том, как они голодают, как бьет их папа и как бы им хотелось попасть в интернат, где кормят и учат.

Семья живет в поселке Зых. Кроме тех детей, которые запечатлены на видео, в семье есть еще два ребенка.

После широкого резонанса в Азнете трех детей удалось устроить в один из приютов города Баку. Судьба еще одного ребенка, который, по предварительной информации, попрошайничает по городу, неизвестна.

«К нам привезли трех детей. Девочка – самая старшая, не ходит в школу. Все детки очень неухоженные, у них вши. Я вчера сразу же купила лекарство – их искупали и переодели в чистую одежду», - сообщила местным СМИ директор приюта Мехрибан Зейналова.

Али Мамедов

