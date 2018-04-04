Виктория Скрипаль обратилась в посольство Британии за информацией о дяде

2018-04-04 17:46 | www.trend.az | 6

Посольство Великобритании в РФ подтвердило, что к ним обратилась Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Виктория Скрипаль обратилась к нам за информацией о состоянии своего дяди, господина Сергея Скрипаля, который остается в критическом состоянии в Великобритании после совершенного на него нападения с применением боевого нервно-паралитического вещества", — рассказали РИА Новости в пресс-службе диппредставительства.

"Представитель посольства Великобритании встретился с Викторией в посольстве для обсуждения вариантов помощи, которую мы можем предоставить", — добавили там.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Виктория Скрипаль оформляет необходимые для поездки в Великобританию документы, и предположила, что уже сегодня виза может быть ей выдана.