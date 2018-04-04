Генсек ОБСЕ: «Формат Минской группы показывает возможность сотрудничества во имя безопасности Европы»

2018-04-04 18:04 | www.apa.az | 4

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом во время выступления на сессии «Безопасность в Европе: сотрудничество или конфронтация» в рамках VII Московской конференции по международной безопасности сказал генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

«Мирным урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Сопредседателями Минской группы являются Россия, США и Франция. Эти страны на протяжении длительного времени занимаются урегулированием нагорно-карабахского конфликта мирным путем. Это является примером того, что сотрудничество для обепечения безопасности Европы возможно», - отметил он.