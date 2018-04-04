Метрополитен закупил новые поезда – ФОТО

2018-04-04 17:46 | www.oxu.az | 5

Один из двух новых поездов, закупленных «Бакинским метрополитеном» в России, уже привезен.

Об этом Oxu.Az сказал глава пресс-службе ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

Он заявил, что поезд уже находится в депо и проходит техосмотр:

«Вчера один из закупленных в рамках подписанного с «Метровагонмаш» соглашения поездов был доставлен в Баку. В настоящее время российские специалисты работают над его приведением в рабочее состояние.

После проведения работ по наладке и установки некоторого оборудования поезда будут протестированы. После этого их пустят на линию. Второй поезд будет доставлен в конце следующего месяца».

Эльвин Пашазаде