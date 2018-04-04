Азербайджан вручит Франции ноту протеста

2018-04-04 18:10 | www.oxu.az | 5

Мы решительно протестуем в связи с визитом выдающего себя за представителя самопровозглашенного на оккупированных территориях Нагорного Карабаха незаконного режима Ашота Гуляна во Францию, которая является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.



Он отметил, что посещение жителем азербайджанского города Ханкенди, разъезжающего с дипломатическим паспортом Республики Армения, Ашотом Гуляном территории Евросоюза, противоречит соглашению по упрощению визового режима и реадмиссии. Французская сторона ничего не предприняла для предотвращения этого визита.



Он сказал, что Азербайджан призывает Францию, как постоянного члена ООН, выполнять свои обязательства, соблюдая международные нормы и принципы и предотвращая подобного рода действия против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана:

«Посольство Азербайджанской Республики во Франции в связи с этим вопросом направит ноту Министерству иностранных дел Франции. Азербайджанская сторона в отношениях с Францией отныне будет выступать с позиции взаимности.